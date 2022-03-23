Штаб ООС: 4 обстрела за сутки, ранен украинский боец

Штаб ООС сообщил о четырех случаях нарушения режима тишины со стороны сепаратистов, в результате которых был ранен один украинский военнослужащий.
По его данным, неподалеку от поселка Водяное противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки.
Там вечером враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.
В районе поселка Новгородского противник также использовал 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи, в результате один военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в руку.
Об инциденте сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе.
С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
По его данным, неподалеку от поселка Водяное противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки.
Там вечером враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.
В районе поселка Новгородского противник также использовал 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи, в результате один военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в руку.
Об инциденте сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе.
С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии