Штаб ООС: 4 обстрела за сутки, ранен украинский боец

08:59 29 октября Киев, Украина

Штаб ООС сообщил о четырех случаях нарушения режима тишины со стороны сепаратистов, в результате которых был ранен один украинский военнослужащий.

По его данным, неподалеку от поселка Водяное противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки.

Там вечером враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

В районе поселка Новгородского противник также использовал 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи, в результате один военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в руку.

Об инциденте сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.