На Донбассе в плен попал летчик-"вагнеровец"

На Донбасе ВСУ взяли в плен летчика-"вагнеровца".
Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.
По его данным, российский штурмовик - трофей воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Его приземлили 18 июня выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Украинским защитникам удалось взять в плен российского пилота Андрея Федорчукова. Во время допроса он признался, что является наемником частной военной компании Вагнера.
За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. 18 июня он получил приказ атаковать опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее летчик вылетал на бомбардировку украинских городов.
При себе пленный оккупант имел навигатор американской фирмы Garmin и смартфон с программой ПроНебо (ProNebo) для более точной навигации.
По его данным, российский штурмовик - трофей воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Его приземлили 18 июня выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Украинским защитникам удалось взять в плен российского пилота Андрея Федорчукова. Во время допроса он признался, что является наемником частной военной компании Вагнера.
За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. 18 июня он получил приказ атаковать опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее летчик вылетал на бомбардировку украинских городов.
При себе пленный оккупант имел навигатор американской фирмы Garmin и смартфон с программой ПроНебо (ProNebo) для более точной навигации.
Журналист назвал Федорчукова "важным призом", ведь оккупант к "вагнеровцам" россия относится по-особенному.
Добавим, что Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
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