10:58 23 июня Киев, Украина

Российские войска и силы самопровозглашенной «ДНР», участвующие в войне на Украине, понесли в ходе боев в Донецкой области тяжелые потери.

Об этом сообщается в новом докладе британской военной разведки.



По оценкам британских военных, ополченцы «ДНР» потеряли до 55% своего первоначального личного состава, что свидетельствует об очень высоком истощении их сил. Эти выводы основываются на данных, публикуемых властями «ДНР».



Разведка считает, что подобные выводы можно в значительной мере отнести и к непосредственно российским частям, также несущим большие потери. При этом российские войска продолжают масштабную операцию, пытаясь полностью окружить город Лисичанск и взять под контроль всю соседнюю Луганскую область.



Британская разведка полагает также, что россия с вероятностью готовится задействовать на востоке Донбасса значительное количество резервных частей. Россия уже давно предпочитает не сообщать о числе жертв среди личного состава своих войск в Украине.



Однако уполномоченная по правам человека в «ДНР» Дарья Морозова на прошлой неделе заявила о 2 128 погибших и 8 897 раненых с начала 2022 года ополченцах.



Вот уже несколько месяцев из Донецкой области поступают сообщения о том, что гражданских лиц в принудительном порядке записывают в ополченцы и бросают в бой, причем в старом обмундировании и часто со старым изношенным оружием, которое должно было быть списано десятилетия назад, так что говорить о высоком боевом духе этих ополченцев не приходится.



По данным СБУ, которые нельзя проверить по независимым источникам, некоторые военнослужащие «ДНР» сравнивают условия своей службы с рабством и готовы дезертировать.



Как заявлял еще в мае один из бывших чиновников «ДНР» Евгений Михайлов, который разочаровался в политике своего руководства, на передовую бросают донецких резервистов, которые не прошли должный курс военной подготовки, поскольку россия перестала отправлять на фронт новобранцев.



На этой неделе администрация «ДНР» даже начала предлагать годовые контракты всем иностранным наемникам, желающим вступить в армию «ДНР».