На Донбассе погиб 20-летний боец

19:25 02 Апрель Киев, Украина

На Донбассе умер 20-летний винничанин Алексей Саенко. В течение сегодняшнего дня российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 2 апреля.



Отмечается, что обстоятельства его смерти уточняются.



"Солдат Алексей Николаевич Саенко 2000 года рождения родом из села Сподахы Винницкого района. Он был призван на срочную военную службу Немировским РВК 16 июня 2020, впоследствии подписал контракт", - говорится в сообщении.



У бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра.



Также сообщается, что сепаратисты 14 раз обстреляли позиции ВСУ возле Пищевика, Красногоровки, Гнутово, Водяного, Светлодарска и Новотошковского.



Недалеко от Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковска - использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.



Вблизи Пищевика, Красногоровки и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса. Около Водяного, на Приазовье, сепаратисты использовали противотанковые гранатометы.



"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.



Накануне возле Шумов сепаратисты ранили бойца ВСУ. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из автоматических гранатометов.