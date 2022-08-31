На Донбассе часть жителей остались без водоснабжения - мэр

13:01 15 августа Киев, Украина

На фильтровальной станции не позволяют проводить ремонт постоянные обстрелы.

Об этом в Telegram-канале сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

"Продолжается работа по возобновлению водоснабжения нашего региона. Накануне энергетикам удалось обследовать Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена в результате боевых действий в прошлую субботу. Но проводить ремонт не разрешают постоянные обстрелы. Если их не будет, энергетики смогут выехать на место для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщения мэра.

Также Требушкин напомнил, что в Покровской громаде действуют скважины общего доступа, где можно набрать воду.



Они находятся:

Покровск: территория водоканала и ул. Шмидта, 3





Родинское: ул. Железнодорожная, 1





с. Шевченко: ПНС-20





питьевая вода доступна в Покровске в магазине Лазурный, котельная №1.

Скважины работают с 7:00 до 21:00.



Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.



В результате боевых действий она была обесточена 24 июля. Но впоследствии станцию запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение было восстановлено. Но в минувшую субботу, 13 августа, станция опять осталась без электроснабжения.