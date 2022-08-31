На Донбассе часть жителей остались без водоснабжения - мэр

На фильтровальной станции не позволяют проводить ремонт постоянные обстрелы.
Об этом в Telegram-канале сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.
Также Требушкин напомнил, что в Покровской громаде действуют скважины общего доступа, где можно набрать воду.
Они находятся:
Они находятся:
- Покровск: территория водоканала и ул. Шмидта, 3
- Родинское: ул. Железнодорожная, 1
- с. Шевченко: ПНС-20
- питьевая вода доступна в Покровске в магазине Лазурный, котельная №1.
Скважины работают с 7:00 до 21:00.
Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.
В результате боевых действий она была обесточена 24 июля. Но впоследствии станцию запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение было восстановлено. Но в минувшую субботу, 13 августа, станция опять осталась без электроснабжения.
Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.
В результате боевых действий она была обесточена 24 июля. Но впоследствии станцию запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение было восстановлено. Но в минувшую субботу, 13 августа, станция опять осталась без электроснабжения.
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