На Донбассе часть жителей остались без водоснабжения - мэр

13:01 15 августа Киев, Украина

На фильтровальной станции не позволяют проводить ремонт постоянные обстрелы.

 
Об этом в Telegram-канале сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.
 
"Продолжается работа по возобновлению водоснабжения нашего региона. Накануне энергетикам удалось обследовать Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена в результате боевых действий в прошлую субботу. Но проводить ремонт не разрешают постоянные обстрелы. Если их не будет, энергетики смогут выехать на место для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщения мэра.
 
Также Требушкин напомнил, что в Покровской громаде действуют скважины общего доступа, где можно набрать воду.

Они находятся:
  • Покровск: территория водоканала и ул. Шмидта, 3

  • Родинское: ул. Железнодорожная, 1

  • с. Шевченко: ПНС-20

  • питьевая вода доступна в Покровске в магазине Лазурный, котельная №1.
Скважины работают с 7:00 до 21:00.

Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.

В результате боевых действий она была обесточена 24 июля. Но впоследствии станцию запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение было восстановлено. Но в минувшую субботу, 13 августа, станция опять осталась без электроснабжения.