29 сентября на Facebook появилась информация от пресс-центра операций Объединенных сил (ООС). В ней говорилось о том, что 28 сентября на Донбассе боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии.
Все случаи зафиксированы в Донецкой области.
"Вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", – говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины потерь и ранений в результате стрельбы боевиков нет.
Объединенные силы не отвечали на обстрелы, подчеркнули в пресс-центре.
В сводке за 28 сентября по состоянию на 18.00 штаб ООС информировал об одном обстреле.
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