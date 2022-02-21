На Донбассе боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии

10:29 29 Сентябрь Киев, Украина

 
29 сентября на Facebook появилась информация от пресс-центра операций Объединенных сил (ООС). В ней говорилось о том, что 28 сентября на Донбассе боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии.

Все случаи зафиксированы в Донецкой области.

"Вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины потерь и ранений в результате стрельбы боевиков нет.

Объединенные силы не отвечали на обстрелы, подчеркнули в пресс-центре.

В сводке за 28 сентября по состоянию на 18.00 штаб ООС информировал об одном обстреле.