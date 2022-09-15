На Днепропетровщине задержали двух коллаборантов

Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Днепропетровщины в коллаборационной деятельности.
Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, используя собственные аккаунты в запрещенной социальной сети, жительница г. Кривого Рога и житель г. Павлограда неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.
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