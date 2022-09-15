На Днепропетровщине задержали двух коллаборантов

14:46 15 сентября Киев, Украина

Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Днепропетровщины в коллаборационной деятельности.



Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Офис генпрокурора.



Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, используя собственные аккаунты в запрещенной социальной сети, жительница г. Кривого Рога и житель г. Павлограда неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины.

"Мужчина в своих антиукраинских сообщениях утверждал, что вооруженная агрессия рф против Украины - это "борьба с нацизмом", одобрял проект Новороссия, чем публично призывал к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Украины. Женщина в распространенном контенте поддерживала президента страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.

/>