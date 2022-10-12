На Днепропетровщине вводят режим тотальной экономии электроэнергии из-за обстрелов

17:18 11 октября Киев, Украина

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, в области вводят режим тотальной экономии электроэнергии.



Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура",- отметил Резниченко.



По его словам, сейчас к работе приступили все службы. Спасатели уже ликвидируют последствия прилетов.



А энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.



Глава ОВА призвал жителей экономить электричество.