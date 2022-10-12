На Днепропетровщине вводят режим тотальной экономии электроэнергии из-за обстрелов

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, в области вводят режим тотальной экономии электроэнергии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, сейчас к работе приступили все службы. Спасатели уже ликвидируют последствия прилетов.
А энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
Глава ОВА призвал жителей экономить электричество.
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