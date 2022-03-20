На Днепропетровщине столкнулись легковушка и микроавтобус, есть жертвы

В селе Покровское Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, погибли 2 человека, еще 8 человек получили травмы различной степени.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, 22 июня.
Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Mercedes Sprinter». Вследствие ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также шесть пассажиров «Mercedes» получили телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель автомобиля «ВАЗ» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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