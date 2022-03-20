На Днепропетровщине столкнулись легковушка и микроавтобус, есть жертвы

08:12 22 июня Киев, Украина

В селе Покровское Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, погибли 2 человека, еще 8 человек получили травмы различной степени.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, 22 июня.

"21 июня в результате столкновения двух автомобилей — «ВАЗ 2111» и микроавтобуса «Mercedes-Benz SPRINTER» — погибли 2 человека (пассажиры микроавтобуса) и пострадали 8 человек, среди них двое детей. Пострадавших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Mercedes Sprinter». Вследствие ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также шесть пассажиров «Mercedes» получили телесные повреждения.



Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель автомобиля «ВАЗ» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.