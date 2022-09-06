На Днепропетровщине из-под льда вытащили трупы мужчины и женщины

Из-за неосторожного поведения на замерзшей реке Каменка на Днепропетровщине, провалились под лед и не смогли самостоятельно выбраться мужчина и женщина. Их тела достали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.
Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.
Погибшими оказались женщина и мужчина, 1961 и 1962 рождения соответственно.
Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.
Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.
Погибшими оказались женщина и мужчина, 1961 и 1962 рождения соответственно.
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