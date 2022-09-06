На Днепропетровщине из-под льда вытащили трупы мужчины и женщины

10:36 18 февраля Киев, Украина

Из-за неосторожного поведения на замерзшей реке Каменка на Днепропетровщине, провалились под лед и не смогли самостоятельно выбраться мужчина и женщина. Их тела достали спасатели.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.

Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.

Погибшими оказались женщина и мужчина, 1961 и 1962 рождения соответственно.