На деоккупированных территориях правоохранители ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений рф

На освобожденных территориях украинские правоохранители ежедневно фиксируют до двухсот военных преступлений, совершенных россиянами. Также более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях нуждаются в разминировании.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
Вместе с тем в Генштабе отметили, что минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.
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