На деоккупированных территориях правоохранители ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений рф

11:25 13 сентября Киев, Украина

На освобожденных территориях украинские правоохранители ежедневно фиксируют до двухсот военных преступлений, совершенных россиянами. Также более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях нуждаются в разминировании.



Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

"Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Генштабе отметили, что минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.