На Черниговской границе образовались километровые пробки грузовиков

16:10 14 Апрель Киев, Украина

В Черниговской области на пограничных пунктах пропуска Сеньковка, Бачевск и Новые Яриловичи скопились километровые пробки из грузового автотранспорта. Водители в ожидании своей очереди проводят по 13-17 часов.

Об этом заявила глава пресс-службы Черниговского пограничного отряда подполковник Галина Шеховцова, в среду, 14 апреля.



"Перед пасхальными днями растет спрос на овощи и фрукты, соответственно увеличивается количество грузовиков, которые их перевозят", - пояснила Шеховцова.



По ее словам, в очередях стоят транзитные фуры - преимущественно из Грузии, Молдовы, Сербии, Турции, откуда экспортируются указанные продукты.



В свою очередь пресс-секретарь Северной таможни Гостаможслужбы Анна Алексеенко говорит, что скопление грузовиков на границе связано с неритмичным осуществлением таможенного оформления в смежных пунктах пропуска России (Новые Юрковичи и Троебортное). Ситуация продолжается с октября 2020 года и уже становится нормой.



"Раньше скопление машин было на выходных, а сейчас это уже постоянно", - добавила пресс-секретарь.



На данный момент перед пунктом пропуска Сеньковка в очереди на выезд из Украины утром 14 апреля стояло 175 транспортных средств коммерческого назначения. Время их ожидания превышает 13 часов. Перед п/п Бачевск собралось 70 фур, водителям приходится ждать выезда более 17 часов. В Новых Яриловичах, на украинском-белорусской границе, столько же грузовиков стоят на въезде на таможенную территорию Украины. Они ждут пропуска около трех часов. В белорусском п/п Новая Гута с белорусской стороны очередей транспортных средств нет.