На Черниговщине лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 9 человек 

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, в которой пострадали девять человек.
По информации ГУ Нацполиции в области, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с микроавтобусом.
Отмечается, что авария произошла 28 июня на 91 км автомобильной дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.
В результате аварии к врачам обратились девять человек, в том числе оба водителя.
Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы.
Причины аварии выясняет следствие. Изъят видеорегистратор. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии