На Черниговщине лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 9 человек 

15:04 29 июня Киев, Украина

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, в которой пострадали девять человек.



По информации ГУ Нацполиции в области, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с микроавтобусом.



Отмечается, что авария произошла 28 июня на 91 км автомобильной дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.

"Водитель автомобиля Опель Вектра, двигаясь в направлении Чернигова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом Мерседес Спринтер. В салоне микроавтобуса находились 19 пассажиров", - сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области.

В результате аварии к врачам обратились девять человек, в том числе оба водителя.



Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы.



Причины аварии выясняет следствие. Изъят видеорегистратор. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.