На Черниговщине задержан агент ФСБ - СБУ

Служба безопасности поймала агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что он скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск на территории региона: данные о количестве личного состава, военной техники и вооружению Сил обороны вблизи государственной границы.
Сообщается, что он скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск на территории региона: данные о количестве личного состава, военной техники и вооружению Сил обороны вблизи государственной границы.
Установлено, что во время одной из таких поездок он был завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины.
Задержанный уведомлен о подозрении и взят под стражу.
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