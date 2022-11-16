На Черниговщине задержан агент ФСБ - СБУ

10:31 16 ноября Киев, Украина





Сообщается, что он скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск на территории региона: данные о количестве личного состава, военной техники и вооружению Сил обороны вблизи государственной границы. Служба безопасности поймала агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Сообщается, что он скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск на территории региона: данные о количестве личного состава, военной техники и вооружению Сил обороны вблизи государственной границы.

"По данным следствия, задержанным оказался гражданин россии, который уже несколько лет проживал в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимался пассажирскими перевозками. Кроме этого, он периодически ездил в россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом, попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора", - обмечают в СБУ.

Установлено, что во время одной из таких поездок он был завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины.

"Для этого вражеский агент получил оперативный псевдоним и подробные инструкции по сбору и способам передачи секретных сведений. Для коммуникации применялись анонимные мессенджеры", - говорится в сообщении.

Задержанный уведомлен о подозрении и взят под стражу.