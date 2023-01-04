На Черниговщине задержали агента спецслужб беларуси

15:35 04 января Киев, Украина





В конце 2022 года сотрудники СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Агентом оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Специалисты СБУ задержали шпиона в Черниговской области, работавшего на спецслужбы беларуси. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.В конце 2022 года сотрудники СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Агентом оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

"В ходе досудебного расследования были выявлены новые факты преступной деятельности задержанного: установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области. Особое внимание обращал на места жительства командного состава украинских войск", - говорится в сообщении СБУ.

Полученные сведения вражеский агент пытался передать в рф через одного из уклонистов, которого он собирался переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.



Следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.