На Черниговщине задержали агента спецслужб беларуси

Специалисты СБУ задержали шпиона в Черниговской области, работавшего на спецслужбы беларуси. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В конце 2022 года сотрудники СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Агентом оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.
В конце 2022 года сотрудники СБУ задержали вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Агентом оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.
Полученные сведения вражеский агент пытался передать в рф через одного из уклонистов, которого он собирался переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.
Следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
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