На Черниговщине продолжают оставаться без электроэнергии 17 населенных пунктов

12:20 19 Сентябрь Киев, Украина

В результате непогоды в Украине по состоянию на субботу, 19 сентября, остаются обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области, сообщает ГСЧС.

Днем ранее в Черниговской области были обесточены 206 населенных пунктов, еще 85 - в Киевской и Житомирской.

За день в Черниговской области восстановили электроснабжение в 189 населенных пунктах.