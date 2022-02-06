На Черниговщине продолжают оставаться без электроэнергии 17 населенных пунктов

В результате непогоды в Украине по состоянию на субботу, 19 сентября, остаются обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области, сообщает ГСЧС.
Днем ранее в Черниговской области были обесточены 206 населенных пунктов, еще 85 - в Киевской и Житомирской.
За день в Черниговской области восстановили электроснабжение в 189 населенных пунктах.
За день в Черниговской области восстановили электроснабжение в 189 населенных пунктах.
"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области", – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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