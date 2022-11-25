На Черниговщине осудили на 10 лет российского военного преступника

18:45 25 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Военного рф, который издевался над мирными жителями Нежинского района Черниговской области осудили на 10 лет лишения свободы.Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"28 марта во время оккупации армией рф села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения", - сказано в сообщении.

Угрожая расстрелом, он потребовал данные о расположении военнослужащих ВСУ. Не получив необходимые сведения, военный рф удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение трех суток в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.



Отмечается, что суд признал оккупанта виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил ему 10 лет лишения свободы.