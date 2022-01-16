На Черниговщине дети наелись грибов: одна девочка умерла, трое в тяжелом состоянии

В Чернигове от пищевого отравления грибами, не приходя в сознание, скончался семилетний ребенок.
Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает УНИАН.
Отмечается, что двое из четырех детей были моментально госпитализированы, они находились в тяжелом состоянии - это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Позже госпитализировали и остальных детей.
Девочка находилась в коме, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Спасти ребенка не удалось, отказали внутренние органы.
Трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации в тяжелом состоянии
Отмечается, что двое из четырех детей были моментально госпитализированы, они находились в тяжелом состоянии - это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Позже госпитализировали и остальных детей.
Девочка находилась в коме, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Спасти ребенка не удалось, отказали внутренние органы.
Трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации в тяжелом состоянии
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