На Черниговщине дети наелись грибов: одна девочка умерла, трое в тяжелом состоянии

15:57 30 Апрель Киев, Украина

Чернигове от пищевого отравления грибами, не приходя в сознание, скончался семилетний ребенок.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает УНИАН.



Отмечается, что двое из четырех детей были моментально госпитализированы, они находились в тяжелом состоянии - это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Позже госпитализировали и остальных детей.



Девочка находилась в коме, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Спасти ребенка не удалось, отказали внутренние органы.



Трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации в тяжелом состоянии