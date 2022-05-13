На Черкасчине мужчина сорвал и сжег Государственный флаг

19:02 10 августа Киев, Украина

В селе Петрушки на Черкасчине мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал флаг Украины с админздания и сжег его.



Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 10 августа.



По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в селе Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек внезапно сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджог.





Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.