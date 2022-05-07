На Черкасчине зафиксирован мор щуки, окуня и судака. ФОТО

19:14 04 августа Киев, Украина

Более шестидесяти экземпляров всплывшей на поверхность реки Рось рыбы, пришлось выловить местному рыбоохранному патрулю. Массовый замор рыбы произошел возле села Яблоновка Звенигородского района.

Об этом сообщил Черкасский рыбоохранный патруль.



"Во время визуального обследования на данном участке вода имела специфический затхлый запах и наблюдался подход малька рыбы на поверхности воды", – говорится в сообщении.



Указано, что на момент обследования выявлено около шести сотен экземпляров погибшей рыбы – преобладали хищники – окунь, щука, судак.



Специалисты отобрали пробы воды на гидрохимический анализ для установления причин мора.