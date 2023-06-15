На бывшего премьер-министра Японии совершили покушение

08:09 08 июля Киев, Украина

В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время выступления в городе Нара, выстрелили из дробовика.

Об этом сообщает Aljazeera, Reuters со ссылкой на NHK, Kyodo.



В момент выстрела Абэ произносил предвыборную речь у железнодорожного вокзала.



Репортер NHK сообщил, что во время выступления Абэ было слышно два последовательных удара.



После выстрела Абе упал, истекая кровью. Он был без сознания, и как сообщается, "было похоже на то, что у него остановилось сердце".



Нападающий задержан.