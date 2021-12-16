На Бурштынской ТЭС могла случиться авария с выбросом мышьяка в водохранилище

13:56 03 Декабрь Киев, Украина





Об этом говорится в



Бурштынская теплоэлектростанция расположена возле города Бурштына Ивано-Франковской области. Сейчас ею владеют структуры олигарха Рината Ахметова, а незадолго до того, как стать премьером, станцией руководил Денис Шмигаль .



ТЭС не в первый раз становится объектом критики со стороны как украинских, так и международных экологов. По данным британского аналитического центра Ember, украинские теплоэлектростанции – главные загрязнители в Европе. А Янтарная ТЭС – первая на континенте по масштабам выбросов двуокиси серы, которая способствует хроническим заболеваниям дыхательных путей.



Несмотря на это станция, как отмечают журналисты, важна для экономики, потому что экспортирует электроэнергию в ЕС и является монополистом в этой сфере.



Об аварии расследователи узнали 1 ноября, получив фото с последствиями прорыва, а вскоре о случае написали местные экоактивисты и подтвердили бывшие работники. Янтарная ТЭС через два дня на странице в фейсбуке дважды сообщала об отключении энергоблока, однако эти сообщения удалялись вскоре после публикации.



Официально о том, что прорвало коллектор, на станции сообщили почти через неделю после аварии – 7 ноября. По версии руководства, прорыв Руководство Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова , вероятно, скрыло факт аварии на золошлакопроводе с опасными веществами, что могло повлечь за собой попадание тяжелых металлов в Бурштынское водохранилище, а оттуда в Днестр.Об этом говорится в расследовании Схем Бурштынская теплоэлектростанция расположена возле города Бурштына Ивано-Франковской области. Сейчас ею владеют структуры олигарха Рината Ахметова, а незадолго до того, как стать премьером, станцией руководил Денис Шмигаль .ТЭС не в первый раз становится объектом критики со стороны как украинских, так и международных экологов. По данным британского аналитического центра Ember, украинские теплоэлектростанции – главные загрязнители в Европе. А Янтарная ТЭС – первая на континенте по масштабам выбросов двуокиси серы, которая способствует хроническим заболеваниям дыхательных путей.Несмотря на это станция, как отмечают журналисты, важна для экономики, потому что экспортирует электроэнергию в ЕС и является монополистом в этой сфере.Об аварии расследователи узнали 1 ноября, получив фото с последствиями прорыва, а вскоре о случае написали местные экоактивисты и подтвердили бывшие работники. Янтарная ТЭС через два дня на странице в фейсбуке дважды сообщала об отключении энергоблока, однако эти сообщения удалялись вскоре после публикации.Официально о том, что прорвало коллектор, на станции сообщили почти через неделю после аварии – 7 ноября. По версии руководства, прорыв

произошел в ночь со 2 на 3 ноября на территории 4100 квадратных метров бывшей пожарной части.

Приехавшая на место команда журналистов смогла снять беспилотником территорию вокруг ТЭС и оценить масштаб затопления до 10 гектаров. Также журналисты сняли на видео, как воду с территорий подтопления откачивали в водохранилище. Анализ откачанной жидкости показал превышение допустимой нормы мышьяка, а в отобранных образцах из водохранилища превышение не было обнаружено.



В то же время, в 2019-м заказанное Киевским институтом имени Кундиева райгосадминистрацией Ивано-Франковской области исследование воды, воздуха и земли вокруг Бурштынского водохранилища обнаружило в воде сурьму.



“Превышают показатели во всех пробах, кроме двух: одного – в Бурштыне, и одного – в Галиче, в 3–5 раз в среднем. Сурьма – это металл тяжелый, он портит здоровье людям, употребляющим эту воду. То есть вода – не питьевая”, – рассказывает местный экоактивист Алексей Олейник.



Представителей Госэкоинспекции, приехавших на Бурштынскую ТЭС после вероятной аварии, на территорию не пустили и сделали это не в первый раз. Одну из проверок не пустили на предприятие, когда его возглавлял Денис Шмигаль.



По словам временного исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Дмитрия Зарубы, из-за недопуска специалисты 11 ноября обратились в полицию. Однако чтобы уголовное производство двигалось, экологическая инспекция должна насчитать убытки, попав на станцию, куда ее не пускают.



За недопуск станцию могут оштрафовать на 800 гривен.



ТЭС должны проверять специалисты и из других ведомств, в частности "Укрэнерго", СБУ и структуры по управлению Министерства энергетики. На запросы в спецслужбе не ответили, а в "Укрэнерго" и Госэнергонадзоре сообщили, что фиксировали только те проблемы, где речь шла об авариях, о которых сообщил сам ДТЭК. Аварию, о которой идет речь в расследовании, не инспектировали.



Напомним, как свидетельствуют исследования, выбросы угольных ТЭС приводят к тысячам смертей в Украине и ЕС.