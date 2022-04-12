На Буковине у лиц призывного возраста просили за содействие в переходе границы 4 500 долларов

13:11 12 апреля Киев, Украина

В Черновицкой области правоохранители задержали двоих местных жителей, которые наладили канал незаконной миграции мужчин призывного возраста за границу. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанином наладили схему незаконной миграции за границу граждан Украины – мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.



Правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4 500 долларов военнообязанного в Румынию.



В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения задержанным. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.