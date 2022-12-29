На блокпостах Херсонщины полицейские задержали 28 коллаборантов

15:50 29 декабря Киев, Украина

На территории деоккупированной Херсонщины правоохранители остановили на блокпостах 28 человек, подозреваемых в сотрудничестве с россиянами.
 
Об этом сообщили в МВД.
 
В настоящее время в регионе работают 27 блокпостов, на которых дежурят работники Госпогранслужбы, СБУ, военнослужащие Нацгвардии, ВСУ и Военной службы правопорядка.

Они проверяют транспортные средства, чтобы на подконтрольные территории не попали оружие, взрывчатка, наркотики и другие запрещенные предметы, проверяют лиц на возможное сотрудничество с российскими оккупантами.
“В ходе проверок задержаны 28 человек, которые имели причастность к вооруженным формированиям рф или занимались коллаборационной деятельностью. Выявлено 13 человек, которые находились в розыске, установлены 8 безвестно пропавших, задержаны 9 разыскиваемых транспортных средств, также задокументированы 4 факта незаконной перевозки оружия”, – отчитываются правоохранители.
 