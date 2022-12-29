На блокпостах Херсонщины полицейские задержали 28 коллаборантов

На территории деоккупированной Херсонщины правоохранители остановили на блокпостах 28 человек, подозреваемых в сотрудничестве с россиянами.
Об этом сообщили в МВД.
В настоящее время в регионе работают 27 блокпостов, на которых дежурят работники Госпогранслужбы, СБУ, военнослужащие Нацгвардии, ВСУ и Военной службы правопорядка.
Они проверяют транспортные средства, чтобы на подконтрольные территории не попали оружие, взрывчатка, наркотики и другие запрещенные предметы, проверяют лиц на возможное сотрудничество с российскими оккупантами.
Они проверяют транспортные средства, чтобы на подконтрольные территории не попали оружие, взрывчатка, наркотики и другие запрещенные предметы, проверяют лиц на возможное сотрудничество с российскими оккупантами.
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