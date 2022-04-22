На Бирючий и Кирилловку обрушились смерчи. ВИДЕО

18:19 22 июля Киев, Украина

Сегодня отдыхающие Кирилловки и острова Бирючий стали свидетелями сразу двух смерчей

Видео природного явления опубликовал РИА Мелитополь.



Сообщается, что сейчас над курортным поселком проходит шторм с градом и шквальным ветром. За один день здесь пролетели два смерча.



Отдыхающие сняли на видео смерч, который появился над Азовским морем. А на побережье Бирючего острова образовался еще один смерч, гораздо больших размеров.





