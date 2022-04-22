На Бирючий и Кирилловку обрушились смерчи. ВИДЕО

Видео природного явления опубликовал РИА Мелитополь.
Сообщается, что сейчас над курортным поселком проходит шторм с градом и шквальным ветром. За один день здесь пролетели два смерча.
Отдыхающие сняли на видео смерч, который появился над Азовским морем. А на побережье Бирючего острова образовался еще один смерч, гораздо больших размеров.
Сообщается, что сейчас над курортным поселком проходит шторм с градом и шквальным ветром. За один день здесь пролетели два смерча.
Отдыхающие сняли на видео смерч, который появился над Азовским морем. А на побережье Бирючего острова образовался еще один смерч, гораздо больших размеров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии