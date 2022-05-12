На "Азовстали" погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша

В воскресенье, 8 мая, на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.
Об этом в фейсбуке сообщила его мать Ирина Егорченко и Киевская федерация бокса .
Об этом в фейсбуке сообщила его мать Ирина Егорченко и Киевская федерация бокса .
Напомним, что остающиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинские защитники в очередной раз призвали мировое сообщество помочь реализовать процедуру экстракции.
Напомним, что у вас есть возможность подписать петицию для реализации процедуры «extraction», которая позволит спасти защитников Мариуполя.
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