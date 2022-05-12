На "Азовстали" погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша

20:10 11 мая Киев, Украина

В воскресенье, 8 мая, на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.

Об этом в фейсбуке сообщила его мать Ирина Егорченко и Киевская федерация бокса .
“Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, боролся… Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", – написала мать погибшего военного.
"Земля пухом нашему парню. Он по-настоящему любил свою родину. Соболезнования родным и близким Артема. Помним тебя всей боксерской семьей!", — сообщили в пресс-службе федерации.
Напомним, что остающиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинские защитники в очередной раз призвали мировое сообщество помочь реализовать процедуру экстракции.
 
Напомним, что у вас есть возможность подписать петицию для реализации процедуры «extraction», которая позволит спасти защитников Мариуполя.