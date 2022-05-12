На "Азовстали" погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша

“Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, боролся… Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", – написала мать погибшего военного.