На Азовстали подорвались на мине саперы рф
16:39 24 мая Киев, Украина
Четверо российских саперов подорвались на мине при разминировании "Азовсталь".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.
"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четверо российских саперов подорвались на мине. Один - в тяжелом состоянии, двое - средней степени, и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать за хорошую. Возмездие неотвратимо. Слава Украине!!", - написал он.
Защитники города - бойцы полка "Азов", и немало местных жителей нашли убежище от противника на "Азовстали".
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