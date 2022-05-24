На Азовстали подорвались на мине саперы рф

16:39 24 мая Киев, Украина

Четверо российских саперов подорвались на мине при разминировании "Азовсталь".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четверо российских саперов подорвались на мине. Один - в тяжелом состоянии, двое - средней степени, и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать за хорошую. Возмездие неотвратимо. Слава Украине!!", - написал он.

Защитники города - бойцы полка "Азов", и немало местных жителей нашли убежище от противника на "Азовстали".