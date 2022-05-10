На "Азовстали" могут оставаться гражданские - бывший командир полка защитников Мариуполя

21:19 09 мая Киев, Украина

Ситуация в Мариуполе остается сложной. В заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.

Об этом сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин.



Экс-командир полка защитников Мариуполя рассказал, что появилась информация о том, что на "Азовстали" остаются гражданские люди.

«Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще людей осталось в живых и сколько их там было в общем. Поэтому сейчас мы не можем точно утверждать, сколько еще людей осталось на территории завода "Азовсталь"» ,– подчеркнул Жорин.

По его словам, мир не полностью отдает себе отчет, что в Мариуполе буквально происходит геноцид: россияне уже убили тысячи украинцев и сейчас пытаются прямо на глазах у всего мира уничтожить тех, кого они окружили.