На "Азовстали" могут оставаться гражданские - бывший командир полка защитников Мариуполя

Ситуация в Мариуполе остается сложной. В заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.
Об этом сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин.
Экс-командир полка защитников Мариуполя рассказал, что появилась информация о том, что на "Азовстали" остаются гражданские люди.
Экс-командир полка защитников Мариуполя рассказал, что появилась информация о том, что на "Азовстали" остаются гражданские люди.
По его словам, мир не полностью отдает себе отчет, что в Мариуполе буквально происходит геноцид: россияне уже убили тысячи украинцев и сейчас пытаются прямо на глазах у всего мира уничтожить тех, кого они окружили.
Военный добавил, что вместо того, чтобы реагировать и делать реальные вещи, мир снова очень слабо наблюдает и, кажется, не понимает, что каждый час там умирают люди. Это, по мнению Жорина, должно быть и на его совести.
В то же время, экскомандир полка защитников Мариуполя отметил, что верит в возможность полностью эвакуировать медиков, раненых и военных из "Азовстали".
Как сообщалось, супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко (позывной "Редис") Екатерина Прокопенко призвала всех подписывать петицию об эвакуации бойцов из Мариуполя по процедуре "экстракшн". Она подчеркнула, что защитники Мариуполя и их родные ждут политической и дипломатической поддержки со стороны властей.
Петиция содержит призыв к Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю ООН и региональным лидерам со всего мира начать для заблокированных на мариупольском меткомбинате "Азовсталь" украинских бойцов неотложную процедуру Extraction.
Подписать петицию можно по ссылке.
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