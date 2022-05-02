На 7 утра в Украине без электроэнергии находились 353 населенных пункта

09:53 30 июля Киев, Украина

Монтеры облэнерго заняты восстановлением ЛЭП , которые были повреждены в результате вчерашней стихии. По данным на сегодняшнее утро без электроэнергии находились 353 населенных пункта в 13 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - говорится в сообщении.



Уточняется, что без электроснабжения остались такие области: Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20 Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2.



К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.