На 102-м году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон

20:11 19 Август Киев, Украина

Великий ученый, многолетний глава Нацакадемии наук Украины, которому принадлежит более 400 изобретений, ушел из жизни на 102 году.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на известие об утрате великого ученого и прокомментировал ее в своем Telegram-канале, тем самым подтвердив печальную новость.

"Металлург, инженер, изобретатель, преподаватель. Первый награждения званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда...Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - написал президент.

Он также искренне поблагодарил судьбу за то, что в жизни ему представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

"Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!" - выразил скорбь президент.

Кроме того информацию подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.