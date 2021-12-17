МВД призывает граждан не задерживать полтавского террориста

Новости Полтавщины: МВД обратилось к гражданам Украины с предупреждением об опасности попыток самостоятельно захватить террориста, взявшего в заложники офицера полиции. По имеющимся данным, преступник отпустил заложника и скрылся.
Поиски подозреваемого продолжаются.
Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, может быть опасен. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
По его словам, поиски злоумышленника продолжаются.
В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники рядового сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за кражу, хранение и сбыт наркотиков.
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