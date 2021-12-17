МВД призывает граждан не задерживать полтавского террориста

23:25 23 Июль Киев, Украина

Новости Полтавщины: МВД обратилось к гражданам Украины с предупреждением об опасности попыток самостоятельно захватить террориста, взявшего в заложники офицера полиции. По имеющимся данным, преступник отпустил заложника и скрылся.

Поиски подозреваемого продолжаются.

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, может быть опасен. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

«Поскольку человек может быть очень опасен, самостоятельно не надо пробовать его задерживать. Это сделают полицейские рано или поздно», – сказал Шевченко.

По его словам, поиски злоумышленника продолжаются.

«Поиски мужчины, который захватил в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно», – сказал он.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники рядового сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за кражу, хранение и сбыт наркотиков.