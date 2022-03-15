Мужчине, расстрелявшему супругов у суда в Николаеве, дали пожизненный срок

10:00 16 июня Киев, Украина

Как стало известно, Жовтневый районный суд Николаева вынес приговор 52-летнему мужчине за двойное убийство. Напомним, что 30 января 2019 года житель Николаева из ружья расстрелял супружескую пару из Одессы у здания Ленинского райсуда Николаева. По сообщению пресс-службы прокуратуры Николаевской области, убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы.

"Осужденный и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде относительно долговых обязательств. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и совершил несколько выстрелов в мужчину и женщину. Пострадавшие получили смертельные ранения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что суд удовлетворил гражданский иск на возмещение вреда потерпевшей стороне на общую суммой более 200 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве семейной пары у здания Ленинского райсуда Николаева был им должен 2,5 миллиона гривен.