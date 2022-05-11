Мужчине, передавшему военным рф информацию о подземных тоннелях "Азовстали", объявили подозрение

Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования "Азовстали", передавшего оккупантам информацию о подземных тоннелях на "Азовстали", сообщили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый передал войскам рф информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. С начала военной агрессии рф тоннели использовали украинские бойцы, которые держат оборону города и ведут боевые действия с захватчиками, а также скрывавшиеся там граждане.
Полученную информацию оккупанты зафиксировали на видео и распространили в интернете, чтобы провести пропагандистскую деятельность и демотивировать бойцов Мариуполя.
Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками рф территории, о подозрении ему сообщили заочно.
/>Мариупольца обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Ему грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый передал войскам рф информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. С начала военной агрессии рф тоннели использовали украинские бойцы, которые держат оборону города и ведут боевые действия с захватчиками, а также скрывавшиеся там граждане.
Полученную информацию оккупанты зафиксировали на видео и распространили в интернете, чтобы провести пропагандистскую деятельность и демотивировать бойцов Мариуполя.
Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками рф территории, о подозрении ему сообщили заочно.
/>Мариупольца обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Ему грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества.
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