Мужчина вырастил дома 440 кустов конопли

Полиция Киева сообщила о подозрении преступнику, который организовал у себя дома конопляную плантацию. Сейчас правоохранители отрабатывают круг подельников.
В результате обысков по месту жительства преступника и обустроенной теплице полицейские обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия.
Владельцу плантации сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкцией статьи предусматривается до 7 лет лишения свободы.
Досудебное расследование осуществляют следователи Деснянского УП ГУНП в Киеве по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 3 и оперативному сопровождению Службы безопасности Украины.
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