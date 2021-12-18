Мужчина вырастил дома 440 кустов конопли

16:04 23 Июль Киев, Украина

Полиция Киева сообщила о подозрении преступнику, который организовал у себя дома конопляную плантацию. Сейчас правоохранители отрабатывают круг подельников.

"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением", - сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в четверг, 23 июля.

В результате обысков по месту жительства преступника и обустроенной теплице полицейские обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия.

Владельцу плантации сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкцией статьи предусматривается до 7 лет лишения свободы.



Досудебное расследование осуществляют следователи Деснянского УП ГУНП в Киеве по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 3 и оперативному сопровождению Службы безопасности Украины.