Мужчина вырастил дома 440 кустов конопли

16:04 23 Июль Киев, Украина

Полиция Киева сообщила о подозрении преступнику, который организовал у себя дома конопляную плантацию. Сейчас правоохранители отрабатывают круг подельников. 
"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением", - сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в четверг, 23 июля.
фото: скрин с сайта МВД
В результате обысков по месту жительства преступника и обустроенной теплице полицейские обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия.
фото: соцветия конопли
Владельцу плантации сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Санкцией статьи предусматривается до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи Деснянского УП ГУНП в Киеве по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 3 и оперативному сопровождению Службы безопасности Украины.