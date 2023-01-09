Мужчина в Днепре открыл подпольный центр "Партии Шария" и готовился к беспорядкам

В Днепре сотрудники СБУ разоблачили подпольный центр запрещенной "Партии Шария", который, по их словам, готовился проводить массовые беспорядки в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В город вероятный организатор ячейки попал из Донбасса под видом переселенца.
Он был на постоянной связи с представителями Шария за границей, а подпольное отделение политсилы обустроил в собственном доме, говорят в СБУ.
Во время обысков у него нашли инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий, а также "соглашения" партийцев о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.
Также, судя по опубликованным фото, нашли много пропусков с надписью "Пресса".
Производство открыли по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Напомним, что в прошлом году в Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских политических сил, среди которых "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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