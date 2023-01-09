Мужчина в Днепре открыл подпольный центр "Партии Шария" и готовился к беспорядкам

14:44 09 января Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Днепр е сотрудники СБУ разоблачили подпольный центр запрещенной "Партии Шария", который, по их словам, готовился проводить массовые беспорядки в регионе.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В город вероятный организатор ячейки попал из Донбасса под видом переселенца.

Он был на постоянной связи с представителями Шария за границей, а подпольное отделение политсилы обустроил в собственном доме, говорят в СБУ.

"Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания", - рассказывают спецслужбы.

Во время обысков у него нашли инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий, а также "соглашения" партийцев о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.



Также, судя по опубликованным фото, нашли много пропусков с надписью "Пресса".

"Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", - уточняют эсбовцы.

Производство открыли по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.



Напомним, что в прошлом году в Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских политических сил, среди которых "Оппозиционная платформа - За жизнь".