Мужчина устроил дебош в аэропорту "Борисполь"

Пограничники международного аэропорта "Борисполь" задержали мужчину, который находился в списке разыскиваемых лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в пятницу, 23 октября.
Отмечается, что мужчина прибыл в страну рейсом из Минска. Во время прохождения паспортного контроля, инспектор ГПС зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина числится в розыске полиции за совершение кражи.
Правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам полиции.
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