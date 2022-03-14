Мужчина устроил дебош в аэропорту "Борисполь"

10:39 23 октября Киев, Украина

Пограничники международного аэропорта "Борисполь" задержали мужчину,  который находился в списке разыскиваемых лиц. 
 
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что мужчина прибыл в страну рейсом из Минска. Во время прохождения паспортного контроля, инспектор ГПС зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина числится в розыске полиции за совершение кражи.
"Когда украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции - начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера", - говорится в сообщении.
Правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам полиции.