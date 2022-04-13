Мужчина три года пробыл в рабстве у "конотопской ведьмы"

06:42 19 ноября Киев, Украина

Конотопский городской районный суд оставил на свободе рабовладелицу, которая три года удерживала в неволе, бывшего заключенного.

Год назад на Сумщине освободили из трудового рабства жителя Хмельницкой области, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



История лишений 35-летнего мужчины началась в 2016 году. Именно тогда он вышел из мест лишения свободы и приехал в Киев в поисках работы. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу с приличной оплатой. Ехать нужно было в Конотоп — именно там находилось хозяйство женщины, в котором ему предложили работать.



Но после приезда у него отобрали документы. Мужчину заставили выполнять самую тяжелую работу, кормили помоями, а поселили в хозяйственной постройке — вместе со скотом. Ни о какой оплате труда вообще речь не шла, а все попытки сбежать пресекали родственники осужденной, которые угрожали ему расправой.



Когда у мужчины возникли проблемы со здоровьем, он пожаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обратил внимания. Спас пострадавшего случай. Его послали купить что-то в магазине, но по дороге мужчине стало плохо, вызвали скорую, которая и доставила его в больницу, где сделали операцию.



Находясь в больнице мужчина обратился в полицию, по его заявлению сразу открыли уголовное производство.



Самое интересное, что потерпевший, три года пробывший в трудовом рабстве, просил суд строго не наказывать его обидчицу.



Ранее не судимую женщину Конотопский горрайонный суд Сумской области приговорил к пяти годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой.