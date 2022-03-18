Мужчина пытался выехать из Украины, спрятавшись в бэби-бокс

16:41 16 марта Киев, Украина

На границе с Молдовой пограничники уличили необычного «пассажира». Его обнаружили в пункте пропуска «Россошаны» в автомобиле марки Рено, на котором ехала женщина с двумя своими детьми.



Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бэби-боксе 37-летнего мужчину. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей.

Охранники границы не пропустили «пассажира», так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).