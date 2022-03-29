Мужчина пытался ввезти в Украину бриллианты на 2 млн гривен

16:06 02 июля Киев, Украина

Сотрудники погранслужбы Международного аэропорта Борисполь обнаружили контрабанду драгоценных камней у пассажира, прибывшего из Стамбула
 
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вечером 1 июля в аэропорту при оформлении рейса «Стамбул - Киев» пограничники совместно с сотрудниками СБУ и работниками Киевской таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.
"В вещах 36-летнего гражданина Украины правоохранители обнаружили 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", - говорится в сообщении.
По результатам досмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн.
Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в Телеграме, пассажир для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой «зеленый коридор».
На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, он дал отрицательный ответ и сказал, что только личные вещи.

Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, были обнаружены при проверке ручной клади пассажира, среди его личных вещей.
"После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробочек с прозрачными бесцветными камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было надето на нем", - отметили в Гостаможслужбе.