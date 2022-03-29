Мужчина пытался ввезти в Украину бриллианты на 2 млн гривен

Сотрудники погранслужбы Международного аэропорта Борисполь обнаружили контрабанду драгоценных камней у пассажира, прибывшего из Стамбула.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Вечером 1 июля в аэропорту при оформлении рейса «Стамбул - Киев» пограничники совместно с сотрудниками СБУ и работниками Киевской таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.
По результатам досмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.
Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн.
Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в Телеграме, пассажир для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой «зеленый коридор».
На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, он дал отрицательный ответ и сказал, что только личные вещи.
Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, были обнаружены при проверке ручной клади пассажира, среди его личных вещей.
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