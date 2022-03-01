Мужчина пытался незаконно ввезти 120 тыс. фунтов стерлингов в Украину

16:10 06 Октябрь Киев, Украина

Погранслужба во время таможенного досмотра, обнаружила в микроавтобусе, который принадлежит гражданину Украины, коробки, заполненные валютой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска "Шегини" во время оформления микроавтобуса Mercedes, которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр", - говорится в сообщении

Сообщается, что предварительно, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов.