Мужчина пытался незаконно пересечь украинско-российскую границу

19:22 09 Июль Киев, Украина

Мужчина хотел оказаться в России обойдя пункт пропуска — его зафиксировал тепловизор, затем остановили инженерные заграждения, а потом задержали пограничники.



Около полуночи мужчина появился у линии инженерных заграждений и пытался попасть из Гоптовки в село Нехотеевка (Россия). Об этом сообщил в Госпогранслужбе Украины.



"Незваного гостя" зафиксировали стационарные тепловизионные камеры пограничников. Нарушителя задержали после того, как он перелез через заградительный забор. За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили административный протокол.



На видео можно рассмотреть, что нарушитель вначале "отправил" в соседнюю страну свои вещи, просунув их под забором. Затем он положил кофту на "колючую проволоку" и, держась за нее, перелез через забор. Однако тапок мужчины остался "на родине" и он пытался достать его, размахивая кофтой по земле.