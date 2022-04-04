Мужчина открыл стрельбу по людям: в Киеве ввели спецоперацию Гром
12:20 07 июля Киев, Украина
На проспекте Голосеевском в столице, жилец одного из домов устроил стрельбу, в результате которой были ранены сотрудник полиции и гражданское лицо. В Киеве
введена спецоперация Гром.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских", - говорится в сообщении.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, другой человек ранен в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.
"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - добавил Крищенко.
Согласно информации Telegram-канала Киев Оперативный, происшествие случилось на Голосеевском проспекте, 58. Сейчас на месте находятся как минимум семь полицейских экипажей.
"Все огорожено. Пострадавших правоохранителей госпитализированы. По предварительной информации, сам стрелок застрелился... Информация уточняется", - отмечает издание.
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