Мужчина открыл стрельбу по людям: в Киеве ввели спецоперацию Гром

12:20 07 июля Киев, Украина

На проспекте Голосеевском в столице, жилец одного из домов устроил стрельбу, в результате которой были ранены сотрудник полиции и гражданское лицо. В Киеве введена спецоперация Гром.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских", - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, другой человек ранен в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - добавил Крищенко.

Согласно информации Telegram-канала Киев Оперативный, происшествие случилось на Голосеевском проспекте, 58. Сейчас на месте находятся как минимум семь полицейских экипажей.