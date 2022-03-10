Мужчина избил сестру и выкинулся из окна

В один из спальных районов Ровно пришлось выезжать двум каретам скорой помощи, сначала медицинская помощь понадобилась женщине, а затем мужчине, который ее избил.
Об этом сообщает пресс-служба Ровненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
Происшествие случилось вечером в среду, 9 июня. К одному из домов приехала карета скорой. Врачи прибыли на вызов женщины, которая рассказала, что ее сильно избил брат.
Пока медики занимались потерпевшей, из соседней квартиры на седьмом этаже выпал ее 30-летний брат.
Происшествие случилось вечером в среду, 9 июня. К одному из домов приехала карета скорой. Врачи прибыли на вызов женщины, которая рассказала, что ее сильно избил брат.
Пока медики занимались потерпевшей, из соседней квартиры на седьмом этаже выпал ее 30-летний брат.
Медики попытались спасти мужчину, однако ничем помочь ему не смогли. Он умер.
У женщины диагностировали многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали. Водитель скорой помощи не пострадал.
У женщины диагностировали многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали. Водитель скорой помощи не пострадал.
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