Мужчина избил сестру и выкинулся из окна

13:52 10 Июнь Киев, Украина

В один из спальных районов Ровно пришлось выезжать двум каретам скорой помощи, сначала медицинская помощь понадобилась женщине, а затем мужчине, который ее избил.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.



Происшествие случилось вечером в среду, 9 июня. К одному из домов приехала карета скорой. Врачи прибыли на вызов женщины, которая рассказала, что ее сильно избил брат.



Пока медики занимались потерпевшей, из соседней квартиры на седьмом этаже выпал ее 30-летний брат.

"Сначала он упал на козырек подъезда, потом - на карету скорой, а потом и на водителя скорой. Именно он, по словам женщины, которая вызвала скорую, нанес ей телесные повреждения . На место происшествия прибыла еще одна бригада скорой", - говорится в сообщении.

Медики попытались спасти мужчину, однако ничем помочь ему не смогли. Он умер.



У женщины диагностировали многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали. Водитель скорой помощи не пострадал.