Мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя

07:08 02 Апрель Киев, Украина

Полиция Одесской области расследуют обстоятельства трагедии, которая произошла 30 марта в одном из частных домовладений Любашевской поселковой общине.

По словам 19-летнего сына супругов, вечером 30 марта семья принимала гостей, а когда те ушли - произошло непоправимое. Парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках. Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

40-летних пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранения женщины оказалось несовместимым с жизнью.

Сейчас стрелявший мужчина прооперирован и находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), которая предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.



Семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины.