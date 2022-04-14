Мумия в квартире: злоумышленники хранили тело покойника, чтобы завладеть его жильем

Группа злоумышленников хранила мумифицированное тело пенсионера в квартире, пока совершалась сделка купли-продажи.
Об этом сообщает прокуратура Киева в четверг, 15 июля.
Согласно материалам следствия, преступную группу организовал местный адвокат. К преступной деятельности мужчина привлек еще несколько человек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Впоследствии другой нотариус внес на основании этого документа ложные сведения в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество в пользу подставного лица.
Установлено, что законным владельцем квартиры был киевлянин 1932 г.р., который умер при невыясненных обстоятельствах в своей квартире и мумифицированное тело которого длительное время там находилось.
По данным следствия, не позднее января 2021 года злоумышленники обнаружили в квартире тело дедушки, однако не сообщили о его смерти в правоохранительные органы, родным или в уполномоченные государственные органы, и не приняли меры по его захоронению. Однако разработали преступный план завладения этим жильем, при реализации которого тело умершего все время оставалось в квартире.
Для выполнения плана злоумышленники подыскали лиц, которые за 1000 долларов США согласились тайно ночью на автомобиле перевезти мумифицированное тело в специальном мешке в крематорий.
14 июля 2021 года в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора группы и одного из ее членов после передачи денежных средств исполнителю за вывоз тела.
Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.
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