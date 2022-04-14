Мумия в квартире: злоумышленники хранили тело покойника, чтобы завладеть его жильем

19:41 15 июля Киев, Украина

Группа злоумышленников хранила мумифицированное тело пенсионера в квартире, пока совершалась сделка купли-продажи.

Об этом сообщает прокуратура Киева в четверг, 15 июля.



Согласно материалам следствия, преступную группу организовал местный адвокат. К преступной деятельности мужчина привлек еще несколько человек.



Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В ходе расследования преступной деятельности установлено, что указанные лица незаконно завладели квартирой одинокого пожилого мужчины на ул. О. Телиги, подделав для этого договор купли-продажи, датированный 2010 годом и якобы заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года", — говорится в сообщении прокуратуры.

Впоследствии другой нотариус внес на основании этого документа ложные сведения в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество в пользу подставного лица.

Установлено, что законным владельцем квартиры был киевлянин 1932 г.р., который умер при невыясненных обстоятельствах в своей квартире и мумифицированное тело которого длительное время там находилось.



По данным следствия, не позднее января 2021 года злоумышленники обнаружили в квартире тело дедушки, однако не сообщили о его смерти в правоохранительные органы, родным или в уполномоченные государственные органы, и не приняли меры по его захоронению. Однако разработали преступный план завладения этим жильем, при реализации которого тело умершего все время оставалось в квартире.

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный мужчина умер якобы 4 июля 2021 года", — сообщили в прокуратуре.

Для выполнения плана злоумышленники подыскали лиц, которые за 1000 долларов США согласились тайно ночью на автомобиле перевезти мумифицированное тело в специальном мешке в крематорий.



14 июля 2021 года в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора группы и одного из ее членов после передачи денежных средств исполнителю за вывоз тела.



Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.