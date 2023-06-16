Мосты в Николаевской области под водой: последствия подрыва Каховской ГЭС

10:15 07 июня Киев, Украина

В результате подрыва Каховской ГЭС, мосты в Снигиревском районе Николаевской области оказались разрушенными и под водой, как сообщил глава Снигиревской МВА Иван Кухта в Telegram 7 июня.

Особое внимание уделяется мосту в селе Елизаветовка, который полностью разрушен, а также мосту в селе Галагановка, оказавшемуся полностью затопленным.

В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и населенными пунктами с. Васильевка, с. Евгеновка, с. Павловка и с. Тамарино.
 
"В громаде проводятся меры по эвакуации жителей трех домов, а также 43 огородов, которые оказались подтопленными. Вода проникает в дома. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - отметил Кухта.
 