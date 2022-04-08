Москва: огромный бетонный блок рухнул на автомобиль

17:16 10 ноября Киев, Украина

В России на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) бетонный блок раздавил легковой автомобиль, водитель чудом уцелел.

Полиция перекрыла движение по двум полосам на Рублевском шоссе, сообщают российские СМИ во вторник, 10 ноября.





Отмечается, что упала часть конструкции моста, которая является ограничителем высоты для проезда грузовых автомобилей размером 5 на 20 метров. Предварительно, обрушение произошло из-за технологических нарушений при заливке бетоном ограничителя высоты — опалубка не выдержала нагрузки.

Водитель разбитого автомобиля чудом не пострадал и даже смог сам выбраться из салона машины. На место происшествия прибыли полицейские и представители коммунальных служб. Детали инцидента выясняются.