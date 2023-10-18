Мощный взрыв в Севастополе: морской и наземный транспорт остановлен

Сегодня, 18 октября, в Севастополе произошел сильный взрыв, в результате чего был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Информацию об этом распространили местные Telegram-каналы.
По данным местных жителей, взрыв произошел в 17:34 по местному времени и был слышен в центральной части города. После взрыва сработали сирены воздушной тревоги, что привело к приостановке морского и наземного общественного транспорта. Некоторые жители также сообщают о повреждениях окон в их домах вследствие взрыва.
Следует отметить, что российские Telegram-каналы утверждают, что это следствие попытки Украины атаковать Севастополь с помощью ракеты "Нептун". Кроме того, виден столб дыма над городом.
Информацию об этом распространили местные Telegram-каналы.
По данным местных жителей, взрыв произошел в 17:34 по местному времени и был слышен в центральной части города. После взрыва сработали сирены воздушной тревоги, что привело к приостановке морского и наземного общественного транспорта. Некоторые жители также сообщают о повреждениях окон в их домах вследствие взрыва.
Следует отметить, что российские Telegram-каналы утверждают, что это следствие попытки Украины атаковать Севастополь с помощью ракеты "Нептун". Кроме того, виден столб дыма над городом.
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