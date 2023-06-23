Мощный взрыв в оккупированном Мариуполе: партизаны уничтожили четырех рашистов

В оккупированном городе Мариуполь произошел мощный взрыв, сопровождаемый действиями партизанских отрядов, которые успешно уничтожили четырех оккупантов, захвативших частный дом местных жителей.
Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, сообщил об этом инциденте.
В официальном сообщении отражается, что после взрыва "Мариупольское Сопротивление" утверждает о ликвидации не менее четырех оккупантов-офицеров.
Отмечается, что они проникли в частный дом, который использовался для временного проживания эвакуированных жителей Мариуполя, находящийся в Приморском районе недалеко от Мариупольского морского порта.
Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, сообщил об этом инциденте.
В официальном сообщении отражается, что после взрыва "Мариупольское Сопротивление" утверждает о ликвидации не менее четырех оккупантов-офицеров.
Отмечается, что они проникли в частный дом, который использовался для временного проживания эвакуированных жителей Мариуполя, находящийся в Приморском районе недалеко от Мариупольского морского порта.
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