Мощный взрыв в оккупированном Мариуполе

Сегодня, 1 ноября, в оккупированном Мариуполе произошел мощный взрыв, сопровождаемый применением дымовой маскировки. Об этом сообщил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя.
Источником взрыва, по его словам, стали российские силы ПВО в районе предприятия "Азовсталь". В то же время, в порту Мариуполя была создана дымовая маскировка, аналогичная той, которая использовалась в Крыму. Это приобретает особую значимость, учитывая наличие судна морского класса в порту. Андрющенко подчеркнул, что подробности и последствия инцидента уточняются.
Советник мэра также опубликовал фотографии неба над Мариуполем, отмечая, что российская авиация и ПВО проявляют нервозность. В комментарии к фотографиям он даже пошутил, предполагая, что они могут снова "подбивать друг друга".
Источником взрыва, по его словам, стали российские силы ПВО в районе предприятия "Азовсталь". В то же время, в порту Мариуполя была создана дымовая маскировка, аналогичная той, которая использовалась в Крыму. Это приобретает особую значимость, учитывая наличие судна морского класса в порту. Андрющенко подчеркнул, что подробности и последствия инцидента уточняются.
Советник мэра также опубликовал фотографии неба над Мариуполем, отмечая, что российская авиация и ПВО проявляют нервозность. В комментарии к фотографиям он даже пошутил, предполагая, что они могут снова "подбивать друг друга".
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